’Lakse houding van politie en politiek’

Cultuur

Lale Gül schrijft niet meer over islam

Haar debuutroman Ik ga leven staat in de top 5 van best verkochte romans, maar krijgt als het aan schrijfster Lale Gül ligt geen vervolg. In het programma Buitenhof zei ze zondagochtend dat het bekritiseren van de islam niet meer mogelijk is, omdat dit tot te veel bedreigingen leidt.