’Nieuwe verkiezingen lossen niets op’

In de Brief van de Dag (WUZ, 26/11) uit een lezer veel kritiek op de VVD. Deze partij heeft van alles verloochend en Mark Rutte is over de houdbaarheidsdatum heen vindt hij. Uiteraard staat het iedereen vrij om zijn of haar mening te geven. En het is ook niet aan mij om de VVD te gaan verdedigen, dat moeten ze zelf maar doen. Maar toch denk ik dat enig realisme op zijn plaats is.

Na de verkiezingen was het moeilijk om een regering te vormen met een meerderheid in het parlement en in de Eerste Kamer. Niet alle partijen wilden meedoen, toch moet het land geregeerd worden en 4 partijen staken hun nek uit en namen hun verantwoordelijkheid.

Dan gaan dingen zich anders ontwikkelen dan verwacht. Na de verkiezingen voor de Provinciale Staten geen meerderheid meer in de Eerste kamer. D66 die zich anders gaat opstellen dan verwacht. Andere niet voorziene problemen die ontstaan zijn, bijvoorbeeld wat betreft het milieu.

Wat de briefschrijver vergeet te vermelden is dat er in de politiek altijd compromissen gesloten moeten worden. En niet alle partijen, ook de VVD niet, zijn daar altijd even blij mee. Maar, ik herhaal, er moet geregeerd worden.

Kabinet laten vallen en nieuwe verkiezingen uitschrijven? De consequentie zal zijn dat er een hele poos niets gebeurt. Formeren zal niet eenvoudig zijn. En mogelijk komen we toch weer terecht bij dezelfde partijen die verantwoordelijkheid willen en durven nemen. En dat geldt echt niet voor alle partijen. Zijn we daarmee veel opgeschoten? Lijkt me niet.

Of zijn er lezers die concrete ideeën hebben welke partijen dan een regering moeten gaan vormen en wie minister-president moet worden? Gooi je oude schoenen niet te snel weg, weet je wel?

Rien van Ast, Uden