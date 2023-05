Bekijk ook: Ook laatste opgepakte klimaatactivist A12 op vrije voeten

Op de tv zie en hoor ik de kamervoorzitter Vera Bergkamp dringend zeggen dat bedreigingen aan politici niet geaccepteerd kunnen worden.

Prachtige woorden, maar wanneer beseffen we nu eens dat alle ellende, zoals de bedreigingen, de aanslagen, de hooligans en ga zo maar door, nooit zullen worden opgelost zolang onze rechterlijke macht aan haar politieke signatuur blijft vasthouden.

Met andere woorden, zolang er geen échte straffen worden opgelegd, blijft het probleem bestaan. De logische verklaring van de daders is: ’Waarom zou je het niet doen, je krijgt toch geen straf.’ Dus in tegenstelling tot de door de rechters afgelegde eed, bevorderen zij, door hun taak niet naar behoren uit te voeren, de onrust, de overtredingen, de bedreigingen, enz. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden, als dat nog niet duidelijk genoeg is...

Het voorbeeld dat de politie 1587 personen heeft opgepakt bij die Extinction Rebellion-demonstratie op de openbare weg, waarbij het OM afziet van enige vervolging, geeft aan dat het 2 voor 12 is in dit land.

En niemand staat op, iedereen knikt, niemand neemt de verantwoording. Nederland op z’n smalst.

Hans van der Lieuw, Vijfhuizen