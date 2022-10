Toen ik nog 75 km lading had naar de volgende laadpaal. Helaas werkte de ANWB-pas, die ik wél geactiveerd had, niet. Nergens kon ik laden met pinpas of creditcard. Toen maar een auto gehuurd en de reis vervolgd. Volgende dag terug naar mijn auto en zoeken naar een oplossing. Die vond ik bij een Shell tankstation in Hoogeveen, waarvan eigenaar Ewoud Klok met een eigen pasje speciaal van huis kwam, mij een kop koffie gaf, mijn auto oplaadde er zo voor zorgde dat ik weer thuis kon komen. Top service!

Bart Hekkert

