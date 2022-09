Brief 2: ’Nieuwe wet kent talloze onduidelijkheden’

Bekijk ook: De reservebank van de Tweede Kamer

Voorop staat dat ons huidige pensioenstelsel tot de besten ter wereld behoort. Dus moet je heel goed weten wat je doet, wanneer je dat wijzigt. En daar schort het aan. Ook in De Telegraaf lieten meerdere, zeldzame specialisten optekenen dat de nieuwe wetgeving nog talloze onduidelijkheden kent. Die zullen leiden tot evenzovele, juridische procedures. Dus: gooi geen oude schoenen weg voordat je zeker weet dat je nieuwe nog beter zijn. Veel beter zou het zijn wanneer het parlement, uitsluitend en alleen in geval van zeer complexe wetgeving zoals in dit geval, een voor alle politieke partijen aanvaardbare adviescommissie zou installeren. Om ongelukken te voorkomen.

Willem de Kan

Stem op deze brief

Of op een van de andere brieven: