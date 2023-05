’Tjeerd de Groot is niet te vertrouwen’

Met de uitspraken van Tjeerd de Groot (D66) over de onbetrouwbaarheid van LTO wordt nog eens duidelijk dat hij voor geen meter te vertrouwen is. Een politieke charlatan die puur voor zijn belang gaat en het sprekend voorbeeld is van polarisatie. Een groot gevaar voor de samenleving dat namens D66 in de Tweede Kamer zit.

Niet alleen agrariërs maar ook burgers moeten Tjeerd de Groot politiek grandioos aanpakken.

B. Daniels