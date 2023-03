Brief 1 ’Gewone man volgt milieuregels’

Dan rijzen er bij mij een paar vragen, zoals: waarom afval uit Rome, terwijl het vuil in de straten van Amsterdam voor het oprapen ligt? Hoeveel rotzooi ligt er daar niet om en nabij de officiele vuilstortcontainers. Verder vraag ik mij af of met het verbranden het Romeinse afval de uitstoot van CO2 niet toeneemt en of dit mag volgens de normen. Isde 200 euro per ton afval een aflaat voor alle milieuzonden? En de gewone man moet de milieuregels volgen en mag vooral niet zijn open haard stoken. Dat lijkt mij meten met twee maten.

W. Praal, Capelle aan den IJssel