Brief 1: ’Welk doel heeft leefstijlprogramma?’

De regering bedenkt een plan waar eerstelijnszorg, wijk-en huisartsenzorg worden afgeknepen. Bedenkt vervolgens een ‘leefstijlprogramma’ dat door (marktgerichte) zorgverzekeraars mag worden uitgevoerd door patiënten voor 2025 te ‘beoordelen’. Met welk doel? Om zij, die drinken, roken en /f overgewicht hebben uit te sluiten van, dan wel beperkt toegang te laten hebben tot zorg? Of er fors voor laten betalen? De burger die sinds een klein jaar de nieuwe bestuurscultuur ervaart krijgt te maken met een overheid die tot in elk detail hun leven gaat bepalen. Wie stopt deze regering? Of komt de ‘pil van Drion’ (met kleine bijbetaling) in het zorgpakket?

Herman de Haas, Rotterdam

STEM op deze brief

Of op een van de andere brieven: