’Kloof stad platteland overdreven’

In werkelijkheid kampt de landbouw met problemen als gevolg van een gebrek aan aanpassing, waaronder een hoge stikstofuitstoot, schadelijke bestrijdingsmiddelen, verspreiding van zoönosen zoals Q-koorts en vogelgriep, en aantasting van grond- en oppervlaktewater door overbemesting. De BBB trekt het bestaan van deze problemen in twijfel. Ook overdrijft de BBB de kloof tussen stad en platteland. Het verschil tussen beide is juist afgenomen. Niet-agrarische activiteiten op het platteland zijn toegenomen en boerderijen zijn door schaalvergroting en intensivering uit het dorpsgezicht verdwenen. Inkomensgroei, toegenomen mobiliteit en digitale communicatie hebben geleid tot meer contacten buiten de gemeenschap en tot meer uitwisseling van inwoners tussen steden en dorpen, waardoor verschillen in levensstijl zijn vervaagd. De BBB kan maar beter de realiteit onder ogen zien en de problemen mee oplossen.

A. Vermeulen, Bavel