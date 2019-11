Vermoeide democratie kan gered worden

Zaterdag is het dertig jaar sinds de val van de Muur. Dat de helft van Europa bevrijd werd van het communisme zullen weinigen betreuren. Tegelijkertijd blijkt dat het optimistische vooruitgangsdenken waarop het nieuwe Europa zonder IJzeren Gordijn gebouwd is, aan overtuigingskracht verliest. Totalitaire politiek, de zogenaamd ’illiberale democratie’, is in opmars. Toch zie ik geen reden voor doemdenken over de ondergang van de democratie in de EU. Er zijn hoopvolle ontwikkelingen.