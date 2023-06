Ombudsman: Wie helpt mij op weg?

Liset* heeft een fysieke beperking. Ze gaat twee dagdelen in de week naar een dagbesteding. Dat geeft haar elke week energie en plezier. De dagbesteding in Liset haar dorp, sluit niet aan bij haar beperking. Daarom gaat Liset naar een dagbesteding in een stad in de buurt. Maar het vervoer ernaartoe wordt een steeds groter probleem…

De dagbesteding waar Liset naartoe gaat, krijgt een toelage voor vervoer. Hiermee kunnen zij vervoer regelen voor Liset. Maar de vervoerder rijdt niet van en naar het dorp van Liset. Om toch naar de dagbesteding te kunnen, gebruikt Liset haar eigen kilometerbudget voor taxivervoer. Dat kilometerbudget ontvangt Liset vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Vanuit de Wmo kan een gemeente kilometerbudget toekennen als mensen niet meer zelfstandig hun vervoer kunnen regelen. Het kilometerbudget is eigenlijk bedoeld voor andere ritjes, zoals naar de zwemles. Het budget van Liset raakt nu ineens snel op, omdat ze het moet gebruiken voor de dagbesteding. Iris*, de dochter van Liset, vindt dit heel vervelend voor haar moeder. Ze belt met de gemeente en de dagbesteding of zij hier geen oplossing voor hebben. De dagbesteding heeft ondertussen een andere vervoerder benaderd, die Liset wel kan halen en brengen. Maar helaas is hier een wachtlijst. Ondertussen is het budget van Liset op en zit zij noodgedwongen thuis. Ze kan niet meer naar de dagbesteding en ook niet naar de zwemles, of voor haar andere belangrijke zaken. Iris ziet de wereld van haar moeder steeds kleiner worden. Ze neemt contact op met de Nationale ombudsman. Kunnen zij iets betekenen? Onze collega Annelot* luistert naar Iris. Ze besluit om contact op te nemen met de gemeente. Ze vraagt aan de gemeente of er misschien toch geschikte dagbesteding gezocht kan worden dichter bij huis. Of is er een mogelijkheid dat de gemeente het kilometerbudget verhoogt? Zo kan Liset naar de dagbesteding blijven gaan. De gemeente gaat aan de slag en komt met goed nieuws terug. Er wordt gewerkt aan een plek bij een andere dagbesteding. Hier zal Liset nog even op moeten wachten. Ondertussen heeft de gemeente wel geregeld dat het budget verhoogd is, waardoor Liset toch weer één dagdeel naar de dagbesteding kan gaan en naar de zwemles. Net als Iris ben ik blij dat er duidelijke en goede communicatie is met de gemeente en dat ze tot een oplossing zijn gekomen. De gemeente heeft maatwerk toegepast, waar het echt nodig was. * Niet de echte naam Gaat het ook mis tussen u en de gemeente? Bel dan gratis de Nationale ombudsman 0800 – 33 55 555.