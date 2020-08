’BN’ers zijn selectief boos’

Wat zo frappant was dat verschillende BN’ers het programma zo grappig vonden, met name de VI-sketch. Toen de heer Derksen, volgens sommigen, een slechte grap maakte vielen dezelfde BN’ers over hem heen. Maar als de grappenmakers van Promenade het woord pisnicht gebruiken is er niets aan de hand. Ik had verwacht dat de LGBT-gemeenschap en BN’ers in opstand waren gekomen hierover. Dit lijkt mij een typisch geval van selectieve verontwaardiging.

Louis de Vries