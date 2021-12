’Op vechtmarkt is geen ruimte voor preventie’

SP-kamerlid van Nispen heeft nu echter een motie ingediend voor een verbod op ongerichte reclames voor risicovolle kansspelen, waarmee de Tweede Kamer heeft ingestemd. Demissionair minister Dekker heeft de motie echter ontraden en vindt een verbod te vroeg. De vraag dient zich echter aan waarom er in hemelsnaam maar liefst 10 online casino's zijn toegelaten. Zo ontstaat er een vechtmarkt, waarbij de aandacht en preventie voor gokverslaving ondergeschikt is aan het veroveren van aandeel in deze uiterst lucratieve markt en regelgeving lastiger wordt. Een discutabele keuze van onze overheid, die echter moeilijk is terug te draaien.

Jan Pronk, Beverwijk