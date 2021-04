’Bang voor code zwart’

De regering gaat veel versoepelen, ondanks dat het R-getal boven de 1 is en ondanks het onvermogen van onze burgemeesters om te kunnen of willen handhaven, terwijl we weten dat heel veel Nederlanders zich niet of nooit aan de regels houden.

Over 2 of 3 weken gaan we de gevolgen zien, de ziekenhuizen vol, groot tekort aan ic’s dus code zwart en iets van Braziliaanse toestanden, geen plek voor stervenden in het ziekenhuis, dus dan maar thuis doodgaan.

Volgens Rutte is het geen gok, maar een bewuste keus, hopelijk wordt hij teruggefloten door de Tweede Kamer, zoals het hoort te gaan in een fatsoenlijk land.

Tiemen Dinkeloo, Heerhugowaard