’Vee in de volle zon’

Koeien, paarden en schapen staan deze dagen in de meeste gevallen onbeschermd in de brandende zon. Nergens schaduw van bomen of een afdak te bekennen. Het asfalt en de bruggen worden nat gehouden maar wat doen wij voor de dieren?

In Zweden is een verordening hiervoor die beschutting voor dieren verplicht stelt. Waarom niet in Nederland? Regering doe er iets aan!

Marijke Halman, Amsterdam