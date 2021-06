’Claxoneren voor onbewaakte spoorovergang’

Al heel lang zijn er al veel onbewaakte overwegen en daar gebeuren vaak ongelukken. Tijdens verkeersles op de lagere school, circa 60 jaar geleden, werd het als het ware in je hoofd gestampt:’links kijken, rechts kijken, nog eens naar links en als er in de verste verte geen trein te bekennen is, snel oversteken’. Een trein rijdt met ongekende snelheid en dat wordt door veel mensen onderschat. Waarom de treinmachinisten niet verplichten al ver van tevoren te claxonneren voor een onbewaakte overgang? Dat zou misschien helpen om te waarschuwen dat een trein nadert en zou dus mensenlevens kunnen sparen.

R. v.d. Broek, Amstelveen