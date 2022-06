Brief 2 ’Naïviteit over boze boeren’

Het is weer een perfect voorbeeld hoe ver onze politici van de gewone wereld afstaan. Min, vindt J. Prins.

Minister Van der Wal wist wat ze ging voorstellen en presenteren in de Tweede Kamer en dat ze er dan geen rekening mee heeft gehouden dat er wel eens wat boze mensen zouden kunnen zijn getuigt van een naïviteit die niet van deze tijd is. Zeker gezien de maatregelen in het verleden waar boeren al de dupe van waren.

is natuurlijk van de zotte, maar een weekend ergens in een hotelletje of een huisje juist om dit soort protesten aan huis te voorkomen, lijkt me de beste oplossing. Zorg dat het huis bewaakt wordt tegen inbraak en vernielingen en klaar is Kees.

Dat politici niet beseffen dat ze alle steun buiten de grachtengordel kwijt zijn, ontslaat ze niet om het land fatsoenlijk te besturen en de laatste jaren heb ik ze daar niet helaas niet op kunnen betrappen.

J. Prins, Hilversum

