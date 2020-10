’Krom coronabeleid’

Vanwege de ophef over een kerk in Staphorst werden alle kerken in het land aangepakt en hun het functioneren bijna onmogelijk gemaakt, terwijl ze in z’n totaliteit geen brandhaarden zijn van het coronavirus (slechts 0,1 %) omdat ze zich goed aan de RIVM regels hielden en vaak goede ventilatie hebben (ook de kerk in Staphorst).

Maar in het voortgezet onderwijs is ongeveer 10% van de kinderen besmet met het virus en in 60% van de scholen deugt de ventilatie niet. Dat betekent dat deze scholen voor 100 keer meer besmettingen zorgen dan de kerken, maar de scholen mogen gewoon open blijven van minister Slob.

Ik begrijp er helemaal niets van dat deze aantoonbaar grotere brandhaarden niet worden aangepakt. Want er zijn in ons land nog wel meer van dit soort kromme situaties.

E.H. Bethume, Leeuwarden