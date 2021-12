Veilig ventileren ook op plekken voor senioren

Premium Columns

Heldere uitleg is nodig over plotse aanscherping van quarantainerichtlijnen

In het kerstinterview met De Telegraaf gaf demissionair premier Rutte toe dat tijdens de coronacrisis lang niet alles goed is gegaan. „Ik heb fouten gemaakt, in de communicatie.” Daarmee doelde hij op de nadruk op eigen verantwoordelijkheid van mensen. Ook was hij er onvoldoende in geslaagd om Neder...