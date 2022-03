Brief 1 ’NAVO kijkt toe bij oorlog’

Oekraïne is geen lid van de NAVO, derhalve geldt het bewuste NAVO-artikel 5 niet voor dat land (Art.5 in het kort: een aanval op de een, is een aanval op allen.) Wat is er op tegen om toch Oekraïne in militair opzicht te gaan helpen, bijvoorbeeld met een no-flyzone? Poetin schermt bewust met een kernoorlog om het Westen af te schrikken, maar is dat terecht? Als de NAVO wel ingrijpt, zal Poetin raar opkijken omdat hij dit krasse optreden niet had verwacht en zal hij zich bedenken om een kernoorlog te beginnen.

Renske van Reeken, Den Haag

