’NS roept problemen over zich af’

Want ga er maar aanstaan om in coronatijd reizigers op hun plicht om bijvoorbeeld een mondmasker te dragen te wijzen. Neemt niet weg dat ik, die veel met de trein reis, zelden word gecontroleerd of ik een geldig vervoerbewijs heb. Komt nog eens bij dat die poortjes, om zwartrijders te weren, een wassen neus zijn. Kortom de NS heeft zijn zaakjes niet op orde en roept de problemen zo over zich af. Een standaard controle op een geldig vervoerbewijs zal zwartrijders afschrikken. Maar dan moeten de medewerkers wel aan de bak in plaats van zich te verschuilen in hun rust- annex koffiehok.

Bas Overmars, Amsterdam