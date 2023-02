Hoe kom ik dan aan een woning?

Ze heeft zich opnieuw ingeschreven in een gemeente in het zuiden van het land. Omdat haar gezondheid zo slecht is, krijgt ze gelukkig urgentie van de gemeente bij het huren van een woning. De verhuurder heeft dan wel een inkomensverklaring nodig. Dat is een officieel document van de Belastingdienst met informatie over het inkomen van Cynthia over een bepaald belastingjaar. Cynthia pakt haar laptop erbij en doet een aanvraag via de website van de Belastingdienst.

De gevraagde verklaring krijgt ze maar niet. Omdat Cynthia nog geen eigen woning heeft, logeert ze bij haar neef Donny*. Fijn dat ze een slaapplaats heeft maar ze verlangt naar een eigen plek. Ze belt na vier weken de Belastingdienst om te klagen over het niet ontvangen van de inkomensverklaring. Die laat haar weten dat ze de verklaring niet kunnen afgeven. Ze hebben namelijk geen informatie over het inkomen van Cynthia in de afgelopen drie jaar. Dat klopt. Cynthia betaalde namelijk belasting in Thailand dus heeft de Belastingdienst in Nederland die gegevens niet. Ze weet even niet meer wat nu te doen.

Haar neef Donny stelt voor met de Nationale ombudsman te bellen. Cynthia krijgt medewerker Mohamad aan de telefoon. Ze vertelt hem haar verhaal. Mohamad laat weten meteen aan de slag te gaan. Hij vraagt zijn contactpersoon bij de Belastingdienst naar de klacht van Cynthia te kijken.

Verklaring

Mohamad stelt voor dat de Belastingdienst haar alsnog de inkomensverklaring stuurt. Daar kan dan in staan dat er geen Nederlands inkomen bij de Belastingdienst bekend is. Dan kan Cynthia dit aan de verhuurder laten zien. De Belastingdienst belt met Cynthia. Na een goed gesprek ontvangt Cynthia een paar dagen later alsnog de verklaringen die ze nodig heeft. Gelukkig voor haar gaat het daarna snel. Inmiddels heeft zij een eigen plek waar ze kan werken aan haar herstel.

Je mag verwachten dat de overheid betrokken en oplossingsgericht is. In dit geval had de Belastingdienst beter kunnen luisteren naar de situatie waarin Cynthia zich bevindt om samen met haar naar een oplossing te kijken. Ik ga er dan ook vanuit dat dit bij een volgende keer beter gaat.

* Niet de echte naam