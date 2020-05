Ondernemers dupe corona

Dat is mooi maar ook werd gezegd dat er voor de ondernemers in Nederland een nieuwe werkelijkheid ontstaat waar ze op moeten inspringen. Het wordt nooit meer zoals het was en niet-rendabele ondernemingen worden niet meer geholpen was de boodschap. Over maatregelen bij overheidsbedrijven en semi-overheidsbedrijven hoor je helemaal niets. Het lijkt er nu wel heel erg op dat alleen ondernemend Nederland de dupe wordt van alle maatregelen die zijn genomen en de gevolgen van het coronavirus.

Peter Arisz, Zwaag