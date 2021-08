’Taliban zijn de grootste verliezers’

Door de onverwacht snelle machtswisseling ontstond plotseling grote paniek, gevoed door het schrikbewind van de Taliban voor de Amerikaanse invasie. Heel begrijpelijk. Veel Afghanen wilden hals over kop het land uit.

Ook een groot deel van de hoog opgeleide Afghanen proberen het land te ontvluchten. Bij een geleidelijke overname met bepaalde garanties, zou dat vermoedelijk minder dramatisch zijn geweest.

Wat nu gebeurt is een ramp voor het land en voor de Taliban, want zonder hoog opgeleid kader kun je het land niet opstuwen in de vaart der volkeren. Als ze de sharia weer bij de letter invoeren, zal het land volledig te gronde worden gericht. Niemand zal weer terugkeren, want ook de Afghanen hebben gedurende 20 jaar geroken aan de vrijheid.

Als grote overwinnaars stonden ze plotseling in Kabul, maar uiteindelijk zal blijken dat het de grote verliezers zijn. Volgens mij hebben ze dat nu ook begrepen en willen ze iedereen tegenhouden die het land wil verlaten. De hoog opgeleide Afghanen zullen hun weg wel vinden in het buitenland.

H. Massier, Kropswolde