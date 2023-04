Premium Het beste van De Telegraaf

Hoofdredactioneel commentaar In het gros van de grotere natuurgebieden is niets loos

Door hoofdredactie Kopieer naar clipboard

In een onthullend radiogesprek werd deze week nogmaals duidelijk hoe eenzijdig de stikstofdiscussie in ons land is gevoerd. Een Leidse hoogleraar, die tevens een belangrijke adviseur is van de Haagse politiek, moest op Radio 1 toegeven dat het met het overgrote deel van onze natuur prima gaat. Waarom de beeldvorming volstrekt anders is? Omdat het een interpretatiekwestie betreft, zo niet een woordenspel.