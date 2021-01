’Hardere sancties tegen overtreders’

’Meer doden met minder verkeer’. Jan Meijer meent dat er slechts één remedie is tegen verkeershufters, namelijk frequentere verkeerscontroles en pittige bekeuringen.

Dr. Peter van der Knaap, directeur SWOV wil gemeentelijke en provinciale wegen veiliger inrichten want er wordt te hard gereden. Maar ik zie zelf dat ouders die hun kinderen wegbrengen naar creche of school door haast hard rijden. Overheden handhaven onvoldoende, niet alleen op gemeentelijke wegen, maar ook provinciale en rijkswegen. De politie zou in onopvallende auto’s moeten controleren. Verder zouden andere sancties ook kunnen, zoals van het rijbewijs een ’knipkaart’ maken: drie keer ’gesnapt’voor een verkeersovertreding is een halfjaar het rijbewijs kwijt. Ik heb zelf 45 jaar gewerkt in de weg- en waterbouwen heb meerdere keren meegemaakt dat sommige weggebruikers je de vouwen uit de broek rijden.

Jan Meijer, Diepenheim