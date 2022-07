’Groei van bevolking afremmen’

Meer bevolking betekent meer auto's op de weg en, afgezien van een toenemende filedruk, dus meer stikstof en fijnstof uitstoot. Dan heb ik het nog niet eens over de extra woningbouw die nodig is met als gevolg meer stikstof uitstoot en het feit dat je ook meer andere producten nodig hebt zoals koelkasten, tv’s en dergelijke, waarvan de productie ook niet echt goed voor deze planeet is. Dit is ook nog eens heel nadelig voor de natuur.

Femke Halsema had het ooit over consuminderen, daar ben ik het op zich met haar mee eens. Echter het beleid van de kabinet staat haaks daarop.

De groei met al die extra woningen, producten en auto's die nodig zijn zal veel meer impact hebben dan die paar boeren die ons land nog rijk is. Nog afgezien van het feit dat onze landbouwsector ook nog een van de meest vooraanstaande in de wereld is. Laat de boeren met rust en laat het kabinet wat aan de bevolkingsgroei doen. Dat zet meer zoden aan de dijk.

Ronald-Henk Ritsma