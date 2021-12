Wat ik nodig had, lag niet in het schap. De dame was, ondanks haar werk, direct bereid om te gaan zoeken. Na de nodige moeite vond ze de juiste doos en gaf ze mij wat ik zocht. Hartelijk dank!

Marion Verhoeff, Almere

