Brief 3: ’Politiek mist aansluiting met de burger’

Buitenland

’Hoogste penthouse ter wereld’ te koop aangeboden voor 250 miljoen dollar

In New York wordt een appartement van 250 miljoen dollar te koop aangeboden. De gelukkige koper zal geen last moeten hebben van hoogtevrees. Het optrekje is namelijk het hoogste appartement van de wereld. De makelaar van het appartement spreekt van een ’once in a lifetime penthouse’.