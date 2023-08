’Een dag minder post prima’

Tassen postbodes worden wat leger, maar belangrijker er zijn te weinig bezorghandjes.Enige remedie, fors meer gaan betalen voor bezorgers. Fors hogere porto-tarieven, heeft als gevolg hogere inflatie. Belangrijker de tassen worden na een fors hoger portotarief nog leger, ja dan heb je niet meer bezorghandjes nodig, maar minder. CNV en FNV wordt eens een stuk realistischer, voor mensen opkomen is ook behouden werkgelegenheid.

Een bezorgdag minder, zoals De Telegraaf gisteren al aangaf, bijv de woensdag, ach dan maar 1 dag later post. In Denemarken is dit al zo een 4 daagse bezorgweek.

Andere oplossing is, al de kaderleden en goed betaalde CNV kantoorpersoneel bij laten springen, logisch toch?

H. van der Bos,

Amsterdam