De allesverwoestende aanpak levens te redden

Minister Ollongren is gelukkig eindelijk terug van haar mysterieuze medische sabbatical. Met haar herrijzenis heeft dit land weer meer vrouwelijke dan mannelijke vicepremiers, een voorbeeld dat we goed kunnen gebruiken in ons mutsenparadijs waar van werkende vrouwen toch altijd wordt gedacht: zijn ze niet zwanger dan zijn ze ziek of willen ze parttime werken.