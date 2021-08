Frankrijk is al in april begonnen met de voorbereiding van een evacuatie uit Afghanistan, er zijn lijsten samengesteld van de mensen die geëvacueerd gaan/mogen worden. Deze mensen zijn in juni gewaarschuwd om zich klaar te maken voor vertrek. Het spreekwoord ’met de Franse slag’ betekent: iets onvoorbereid , haastig en slordig doen. Het lijkt er de laatste tijd op dat dit spreekwoord moet gaan luiden ’met de Nederlandse slag’!

W. Berkvens, Valkenswaard