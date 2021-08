’Fijne samenleving wordt dit’

Ah, men wil de burger de eigen verantwoordelijkheid laten voelen door middel van een eigen bijdrage in de kosten.

Dus er komt een bijdrage van mensen met overgewicht, want eigen keus. Een bijdrage van mensen met longkanker. En waarom moet de rest van de samenleving opdraaien voor de botbreuken van wintersporters en voetballers?

Laten we ook meteen de veroorzakers van verkeersongevallen weigeren te behandelen. En heeft men last van bijwerkingen van de vaccinaties? Sorry, eigen keus, geen bed voor u. Fijne samenleving gaan we krijgen.

Jan Smelik