Minder bureaucratie, meer gezond verstand

Binnenland

Kaag wil ’progressief elan’ en ’vooruitstrevend coalitieakkoord’

D66-leider Sigrid Kaag wil ’progressief elan’ zien in het coalitieakkoord waarover zij onderhandelt met VVD, CDA en CU. Haar partij is door de pomp gegaan door toch voor een doorstart van het oude kabinet te gaan. Dat moet zich uitbetalen in een ’vooruitstrevend coalitieakkoord’, vindt ze.