De Kwestie: ’Val ons niet lastig met kijkcijfers’

Om met dat laatste maar te beginnen: hoe vaker SKO-directeur Sjoerd Pennekamp roept dat zijn kijkcijfers een schat aan informatie herbergen, hoe wantrouwender de reageerder wordt. Want hoe betrouwbaar kan het nou zijn, zo’n meting met 1250 kastjes in Nederlandse huiskamers?

Hannah53 reageerde verrast: „Ik wist helemaal niet dat dit er nog steeds slechts 1250 zijn. Dat is niet representatief, nee. Bij 12.500 kastjes zou het iets geloofwaardiger zijn. En hoe zit het met over en weer zappen? Dat doen wij ook vaak. Bijvoorbeeld een kwartiertje Jinek, daarna 10 minuten Op1 en dan weer terug...”

Vragen over hoe het zapgedrag wordt gemeten, komen we vaker tegen in de comments. Daarover op Kijkonderzoek.nl een uitgebreide verhandeling.

Dat Pennekamp een pleidooi houdt voor ’zijn’ cijfers, dat verrast niemand en wordt hem ook niet kwalijk genomen. Willemwriter: „Tja, zo zou ik het ook brengen als directeur van de SKO. Je gaat immers je eigen vlees niet afkeuren. Maar die kijkcijfers zeggen natuurlijk niets, omdat de treurbuis doorgaans zappend wordt bekeken. Dus de zapcijfers zeggen meer, hoewel onmeetbaar.”

Dat laatste is nog maar de vraag, nu iedereen zo’n beetje via de kabel kijkt. Petervannobelen zegt: „We hebben allemaal een digitale televisie. Laat eens uitzoeken bij de providers wie wat wanneer kijkt. Eerlijker kan niet.” Misschien niet, maar er is vast wel privacywetgeving die dat idee in de weg staat.

Veel reageerders verklaren de lineaire televisie op sterven na dood, nu andere onderzoeken dan die van de SKO aantonen dat steeds meer mediatijd door streamingdiensten als Netflix, Videoland, Disney+, Amazon Prime en ook YouTube wordt opgeslokt. En toch zegt Johanvanderman1001: „Een ding is wel zeker: mensen die roepen dat lineair tv-kijken dood is, worden ruim gelogenstraft. Elke dag om dezelfde tijd kijken rond de 2 miljoen mensen naar het Journaal, ruim 1 miljoen naar DWDD en 1,5 miljoen naar De Slimste Mens. Verder nog rond de 2 miljoen naar The Voice en een topper als Wie is de Mol met 3 miljoen kijkers.”

Interessante thema’s

Dat opent de vraag of het publiceren van kijkcijfers wel invloed heeft aan ons gedrag. Waarschijnlijk wel, zegt Sjraake, en dat zou niet moeten: „Stop met deze kijkcijferonzin. Laat deze praatprogramma’s maar eens een aantal jaren uitzenden zonder de kijkcijfers bekend te maken. Dan blijven alleen de allerbesten over. Nu volgen de meeste kijkers die programma’s met de hoogste kijkcijfers. Als die niet bekend worden gemaakt, blijven alleen programma’s met de meest interessante thema’s over.”

Andersom heeft de programmering ook invloed op de cijfers en hangt het dus niet alleen van de kwaliteit van het programma af hoe goed er wordt gescoord, denkt Frank1965: „Kijkcijfers zouden er anders uitzien als deze twee programma’s – Jinek en Op1 - na elkaar uitgezonden zouden worden. Nu zijn de cijfers alleen belangrijk om te zien of er veranderingen nodig zijn om de cijfers op te krikken.”

En daar wringt dus de schoen als het gaat om de kijker en de kijkcijfers. Jwmtepas: „Kijkcijfers zijn er alleen om de reclameblokken goed te kunnen verkopen. Niets meer of minder. Want het zegt totaal niets over de kwaliteit.”

En dus sluit Hermine vandaag af met de conclusie dat het ons eigenlijk niet boeit: „Kijkcijfers zijn de papieren werkelijkheid voor de adverteerders en de prestatiemeting voor de omroepen. Als kijker interesseert niemand zich voor die papieren concurrentiestrijd.”