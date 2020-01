’Integriteit ambtelijke top aangetast’

Kortgeleden is al duidelijk gebleken dat je als burger niet bij de Belastingdienst moet zijn om fatsoenlijk en eerlijk behandeld te worden. Het gaat in ieder geval nog een jaar duren voor alle ellende die daar is ontstaan, wordt opgelost. En nauwelijks is de betreffende staatssecretaris afgeserveerd en vervangen, of daar komt de volgende ambtelijke modderpoel aan het licht: de Inspectie Justitie en Veiligheid, ons aller beschermer, heeft op last van topambtenaren onderzoeksresultaten aangepast.

Je moet toch kunnen rekenen op de integriteit van de ambtelijke top. Dan maar met een bulldozer i.p.v. met een bezem er door. En indien nodig: vervroegde verkiezingen.

R. Schulte, Helvoirt