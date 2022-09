Uitslag Stelling: Hogere premie niet te doen

Deze week werd bekend dat de gemiddelde zorgpremie met een tientje gaat stijgen. Zorgverzekeraars beschikken over behoorlijke buffers voor onvoorziene kosten. Hiermee zou de premiedemping best gerealiseerd kunnen worden, zo vinden bijna alle deelnemers. Een stemmer vraagt zich af: „Waarvoor zijn die buffers allemaal nodig? En hoe komen ze daaraan? Dit is toch ons geld?” Iemand anders merkt op: „Je hebt toch buffers nodig om in te zetten als de nood aan de man is? Dit lijkt mij dan dus een goed moment om ze aan te spreken”.

De premieverhoging van een tientje vindt maar een klein percentage van de stemmers acceptabel. Een reactie: „Dat tientje per maand is 120 euro per jaar voor de minimale voorzieningen. En je kunt niet kiezen voor een goedkoper pakket, want dat is er eenvoudigweg niet.” Iemand anders: „We moeten al voor zoveel meer betalen. Er zijn mensen die het moeten doen van een tientje per week”. Een respondent merkt op dat degenen die het niet kunnen betalen nóg meer in de problemen gaan komen. „Als zij het incassobureau op hun dak krijgen, dan is dat tientje zo dertig of veertig euro.”

Om de koopkracht te repareren, wordt de zorgtoeslag behoorlijk verhoogd met eenmalig ruim 400 euro per jaar. Twee derde van de stemmers vindt dit geen goed plan. Veel respondenten vinden dat dit systeem van toeslagen op de helling moet. Een deelnemer: „Terug naar het ziekenfonds en één uitvoerende instantie voor de zorgverzekering. Dan is die zorgtoeslag totaal overbodig.” Een andere stemmer suggereert om de zorgtoeslag direct uit te betalen aan de zorgverzekeraars: „Dan weet je zeker dat het goed terechtkomt en verzekerden niet in de problemen gaan komen”.

Een van de oorzaken van de stijging is dat de salarissen van zorgmedewerkers fors omhoog zijn gegaan. Een fikse meerderheid van de respondenten gunt de zorgmedewerkers dit hogere loon. Veel stemmers gunnen vooral de hogere echelons in de zorgsector hun salaris niet. „Zolang zorgverzekeraars hun directeuren nog steeds veel salaris kunnen betalen, dan hoeft de premie echt niet omhoog”, schrijft iemand.

Het pakket van de basisverzekering zou natuurlijk ook meer uitgekleed kunnen worden om zo de premies te drukken. Daar zijn veruit de meeste respondenten het niet mee eens. Een reactie: „De basisverzekering is al dusdanig uitgekleed dat je echt niet meer van zorg kunt spreken”.

Ook vindt een overgrote meerderheid van de deelnemers dat er ’onnodig’ veel wordt uitgegeven aan zorg. Een stemmer weet wel waar winst valt te behalen: „Onnodige managers eruit, zorgkantoren weg en verzekeraars verbieden te adverteren”. Veruit de meeste stemmers zijn het niet eens met de beleidsmakers die zeggen dat de zorgkosten almaar hoger worden. Een respondent stelt: „De winst zit in erkennen dat een 55-jarige een andere zorgbehoefte heeft dan een 85-jarige. Je moet je realiseren dat niet alles wat kan, ook per se moet gebeuren.” Iemand vult aan: „Begin eens met zorgen dat er niet zoveel fouten worden gemaakt. Dat kost kapitalen”.