’Te veel partijen in politiek spectrum’

Met de VVD op circa 35 zetels als grootste partij zal er per definitie een coalitie moeten komen. Dat kan niet anders en is ook niets nieuws. Aangezien de andere grote partijen (D66, CDA, PVV) hooguit twintig zetels gaan bemachtigen zal een coalitie van minimaal drie, maar meer waarschijnlijk vier partijen nodig zijn.

Wat de coalitievorming niet ten goede komt, is de verdere versnippering van het politieke landschap. Nieuwe partijen met één of twee zetels komen er waarschijnlijk bij, maar die hebben politiek weinig in de melk te brokkelen. Om tot een regeerakkoord zal er op veel punten water bij de wijn gedaan moeten worden. Dit zal worden uitgelegd als kiezersbedrog omdat verkiezingsbeloften niet nagekomen (kunnen) worden. De oppositie zal hierover moord en brand schreeuwen, maar dat is onterecht omdat de coalitie niet anders kan. Hoe kom je anders tot een regeerakkoord? Daarbij maken PVV (irreële immigratie-eisen) en GL (irreële klimaateisen) zichzelf onmogelijk in mijn ogen, wat de keuze alleen maar kleiner maakt. De ruzie tussen PVV en D66 is verder een serieuze blokkade om überhaupt te onderhandelen, zo men dat al wil. Er zijn gewoon veel te veel partijen in het politieke spectrum, zoveel dat dit land onbestuurbaar wordt. Een kiesdrempel is meer dan nodig, zeker nu.

Jacob de Weijze