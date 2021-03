’WK probleem’ lost zich vanzelf op’

En wij ons allemaal maar druk maken om het feit dat het WK in Qatar wordt gehouden! Zij gaan zich met deze instelling niet eens plaatsen.

Misschien toch onbewust een actie van: we zorgen gewoon dat we ons niet plaatsen dan komt er vanzelf een einde aan de discussies! De echte voetballiefhebber is dan de dupe, al zal het de duurbetaalde profs een zorg zijn.

Nog even dit, onze 'sporthelden' hebben ook op het EK met deze instelling niets te zoeken.

K. Veen, Ede