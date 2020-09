’Mildere coronaregels buiten de brandhaarden’

Het zijn de drie grote steden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam die eruit springen met betrekking tot het aantal nieuwe coronagevallen. Het is onredelijk om voor het land als geheel strengere maatregelen te treffen of in stand te houden. Deze drie stedelijke gebieden vormen bijna een enkele provincie. Dan ga je niet alle andere provincies daarin meenemen. De economische schade wordt dan onnodig vergroot.

Het wordt tijd dat we voor bewoners in gebieden met een laag aantal coronabesmettingen mildere eisen gaan stellen.

H. Wilmink