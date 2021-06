’Verplicht expat tot rijexamen’

Bekijk ook: Minister neemt rijbewijs expats nog eens onder de loep

Ondanks alarmerende berichten over expats die zomaar een rijbewijs kunnen omwisselen voor een Nederlands exemplaar is demissionair minister Van Nieuwenhuizen niet van plan om in te grijpen. Deze bewindsvrouw heeft al eerder bewezen geen enkel gevoel voor realiteit te hebben met haar besluiten en nu moeten we blijkbaar eerst afwachten of er slachtoffers vallen die door expats zijn veroorzaakt omdat ze geen passende rijlessen voor Nederlandse vaardigheden hebben gehad.

Weer een uitzondering voor niet-Nederlandse instroom. Waar Nederlanders tegen torenhoge boetes oplopen worden potentiële verkeerszondaars getolereerd. Wederom een beslissing die straks weer geschokte ministers zal veroorzaken in plaats van proberen dit te voorkomen.

Ik begrijp niet wat er mis is om deze expats een verplicht rijexamen af te laten leggen. Zet dat eens af tegen het feit dat ervaren ouderen die vanaf hun geboorte zijn opgegroeid in het steeds veranderende verkeer worden gedwongen dure keuringen en testen te ondergaan. En beroepschauffeurs zijn verplicht een vermogen kwijt voor een goede aanvullende, noodzakelijke, opleiding.

Cees Jacobs, Almere