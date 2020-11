’Tekort aan insecten nekt ekster’

De ekster kan tijdens de nestbouw wat wol stelen om het nest te bekleden, maar meestal ontdoen ze de schapen van teken, een zeer nuttig gedrag waar het schaap blij mee is. Hoe verdrietig werd ik van de lezersbrieven (19/09 en 17/11, waarin gesproken wordt over de overlast van eksters. Deze mensen weten niet waarover ze het hebben. Het bestand aan eksters is momenteel stabiel, maar vergeleken met twintig jaar geleden gehalveerd (Bron: SOVON)! Oorzaak is het voedseltekort op het platteland, daar zijn geen grote insecten meer en geen kleine knaagdieren. Daardoor trekken de eksters naar de stad, waar voldoende voedsel is in niet bespoten tuintjes en met voldoende afval. Een ekster pakt wel eens een jonge vogel of steelt een mereleitje, dat doen ze twee tot maximaal drie weken per jaar als ze zelf opgroeiende jongen in het nest hebben. Dit gedrag laat de huiskat 52 weken per jaar zien. Na het uitvliegen van de jongen schakelen eksters weer over op grote insecten (95% van het ekstervoedsel) en kleine knagers zoals muizen. Ik observeer deze vogels al ruim 60 jaar.

Philip Friskorn,

Oldemarkt