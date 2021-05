Doel om Israël te vernietigen is heilig

Wat is er vorige week in het Midden-Oosten gebeurd? Dit: terroristen van Hamas vuurden raketten af. Eerst op Jeruzalem, daarna op andere steden. De Iron Dome, het technologische wonder dat Israëlische steden beschermt, moest overweldigd worden met massale golven van raketten. Hamas, alleen Hamas, heeft de huidige ellende veroorzaakt. Doel was de toenadering tussen Israël en de Golfstaten te frustreren en het tweede doel was president Abbas, die geen verkiezingen wil, te vernederen met brutaal geweld tegen Israëlische steden. De rechtszaak over mogelijke huisuitzettingen van enkele Palestijnse families in Jeruzalem was niet meer dan een smoes.