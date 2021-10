’Macron geeft goede voorbeeld’

Frankrijk gaat voor 2030 een aantal kleinere kerncentrales bouwen van 300 MW. Deze zijn beter en veiliger voor het beheer van kern afval. Ook gaat Frankrijk groene waterstofcentrales bouwen en verder ontwikkelen ten behoeve van de staal en chemische industrie.

Frankrijk wil graag onderzeeërs leveren aan Nederland. Hier ligt een unieke kans om een samenwerking aan te gaan over het leveren van stroom en het samen bouwen van onderzeeërs. Dit zijn berichten waar ik en hopelijk vele anderen zeer vrolijk van worden.

En nu maar afwachten hoe het in Nederland verder gaat. Wij zitten nog op het niveau van bomen opstoken en windmolens bouwen en zonneparken aanleggen. Dit alles is een grote aanslag op ons leefklimaat in dit kleine landje.

Pierre Verhees, Meijel