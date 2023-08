’Actie nodig na noodkreet Leger des Heils’

Kapitein Harm Slomp pleit voor een ministerie voor bijzondere burgers, dat samen met de gemeenten deze mensen, die het zelf niet meer kunnen rooien in deze ingewikkelde maatschappij, kan bijstaan om weer een normaal bestaan op te bouwen. Of dit de oplossing is weet ik niet, maar dat de overheid zich hiervoor moet inzetten is mij uit het hart gegrepen. Kom op politieke partijen met een sociaal hart er is meer werk aan de winkel dan klimaat en stikstof. Wellicht iets voor het verkiezingsprogramma van Omtzigt, als anderen het laten liggen.

Gerrit Aalbersberg,

Arnhem