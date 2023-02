Brief 1 ’Meer levens verwoest door toeslagenaffaire’

Oké, hij zal hier en daar de grenzen van het betamelijke hebben overschreden, maar deed dit niet uit eigenbelang. Laten we de eis van het OM nu eens afzetten tegen het onbeschrijfelijke leed en de omvang van de toeslagenaffaire. De talrijke verwoeste levens. En de manier waar op Rutte en zijn Belastingdienst daar mee omgaat. Ten hemel schreiend. En de boeven, anders kan ik ze niet noemen, die daar verantwoordelijk voor zijn, gaan gewoon vrijuit. Het kabinet stapt op en komt vervolgens onbestraft weer in dezelfde samenstelling aan de macht. Waarom heeft het OM hier niet ingegrepen? Als er overduidelijk sprake is van klassenjustitie, dan wel nu.

Bert Osendarp, Irechek

