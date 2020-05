Uitslag Stelling: ’Veiliger gevoel met kapje’

Een respondent schrijft: „Het is bekend dat het virus zich verspreidt in kleine, slecht geventileerde ruimtes waar meerdere mensen langere tijd bij elkaar zitten, dus er zit niets anders op”. Anderen lijkt het verstandig omdat afstand houden moeilijker is als het straks weer drukker wordt. „Met mondkapjes bescherm je een ander en de ander jou. Veel mensen hoesten en niezen gewoon zonder hand of elleboog voor de mond.”

Bijna 60 procent juicht dan ook toe dat het kabinet met de mondkapjesverplichting in het ov tegen het advies van het RIVM in is gegaan. „Ze hadden mondkapjes al veel eerder moeten verplichten en niet alleen in het ov, maar vooral ook in de thuiszorg en de verpleeghuizen. De hele wereld draagt mondkapjes, alleen hier niet”, zegt er een. „Ik ben voor mijn werk veel in Azië geweest. Daar is het dragen van mondkapjes al langer heel normaal in grote mensenmassa’s”, schrijft iemand anders.

Onder de tegenstanders van de mondkapjesverplichting, valt de term schijnveiligheid veelvuldig. „Reizigers en vervoerders gaan zich veel minder inspannen om afstand te houden omdat men denkt met mondkapje veilig genoeg te zijn”, aldus een stellingdeelnemer.

„Je ziet nu al dat mensen het kapje onder de neus dragen en af en toe onder hun kin hangen”, constateert een ander. „Het is dezelfde schijnveiligheid als plastic handschoenen in de horeca. Die handschoentjes blijven de hele dag aan en eerst pakken ze het geld ermee aan en dat grijpen ze in een bak sla.” Een ander is bang dat de ’zuinige Nederlander’ straks een week met een mondkapje doet. „Dat wordt een bron van bacteriën. Gratis bij het station uitdelen en na de reis verplicht laten weggooien is misschien wel een idee, maar dat zie ik hier niet zo snel gebeuren.”

Ook veel respondenten die vóór de verplichting zijn, maken zich zorgen over de beschikbaarheid en betaalbaarheid van goede mondbescherming. Het merendeel van hen (81%) vindt dat de politiek moet optreden tegen woekerprijzen. „Als je mondkapjes verplicht stelt moet je ook zorgen dat ze verkrijgbaar zijn, maar je kunt ze bijna nergens kopen of tegen belachelijke prijzen.”

„Mensen met een minimumloon zijn relatief vaak afhankelijk van het treein of bus. Voor hen zal het aanschaffen van steeds nieuwe mondkapjes een te hoge onkostenpost worden en ze zullen hetzelfde mondkapje dus gewoon steeds weer gebruiken”, verwacht een ander. „Dat is moeilijk te handhaven.”

De suggestie van het ministerie van Volksgezondheid dat het heel makkelijk is om zelf mondkapjes te maken, kan op weinig enthousiasme rekenen. 70 procent van de respondenten ziet dit niet zitten. „Ik kan me een expert op tv herinneren die een paar weken geleden vertelde over hoe goed om te gaan met mondkapjes. Dat je ze elke 3 uur moet vervangen, ze niet aan de buitenkant mag aanraken zodra je er een op hebt en dat niet-medische mondkapjes sowieso geen zin hadden”, schrijft iemand. „En nu opeens zijn de mondkapjes gemaakt van een gordijn van je oma ook voldoende? Ik snap er niks van.”