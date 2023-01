’Campagne tegen cocaïne’

En het enige waar de overheid oog voor heeft, is roken en alcoholgebruik. Het wordt hoog tijd dat er grote campagnes komen die het risico en de schadelijke gevolgen van verdovende middelen als coke en xtc-pillen onder de aandacht gaan brengen. Ongelooflijk hoe groot en aanwezig het gebruik is, met name onder hoger opgeleiden. Ook bedrijven moeten hiermee aan de slag. Want het is niet alleen de junk in een donker steegje die zijn dosis nodig heeft. Ook de advocaat op de Zuidas of de student medicijnen kan niet meer zonder.

M. van Leeuwen, Heemstede