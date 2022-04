Premium Het beste van De Telegraaf

Russische propaganda door de speakers in Washington

Door Jan Postma

Washington - Wie de radio aanzet in het Capitool kan zomaar op een pro-Kremlinzender afstemmen. Ook in het State Department zijn door Rusland betaalde programma’s te ontvangen. Ja, zelfs in het Witte Huis klinkt de boodschap uit Moskou luid en duidelijk door.