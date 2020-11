Uitslag Stelling: Trump én Biden ongeschikt

In 2016 stond de Democratische kandidaat Hillary Clinton ook voor in de peilingen en verloor uiteindelijk. Een ’Nederlandse’ Amerikaan reageerde: „Ons kiesstelsel is nog steeds ontzettend ondemocratisch. Het is belachelijk dat iemand met een minderheid toch nog president kan worden.” Deze respondent is bepaald geen fan van Trump. „Deze man is psychotisch, dom, arrogant en eigenlijk heel erg on-Amerikaans.”

De meeste deelnemers hopen echter op winst voor Trump, maar bijna een even groot aantal hoopt op winst voor Biden. Zouden de stellingdeelnemers in de VS mogen stemmen, dan zou Trump met een minieme voorsprong winnen. Een reactie: „Eigenlijk dieptreurig voor dit land dat dit de twee beste kandidaten zijn.” Een andere respondent: „Ze zijn beiden niet geschikt, want veel te oud.”

Een deelnemer vraagt zich af: „Er zijn veel spanningen in het land. Je moet je afvragen of iemand als Biden dit wel aankan.” Een andere respondent speculeert: „Trumps winst zou een hele prestatie zijn, zeker gezien alle negatieve pers die hij over zich heen heeft gekregen.” Iemand die hoopt dat Trump wint: „Trump heeft in ieder geval humor en zorgt voor leven in de brouwerij.” Een Biden-supporter, die hoopt de Republikeinen verliezen: „Het wordt weer tijd voor een respectvolle en fatsoenlijke leiding in de VS.”

De stemmers maken zich niet heel druk over de uitslag van de verkiezingen. Driekwart zei er niet zenuwachtig voor te zijn. Een opmerking: „Wij kunnen ons beter druk maken over wat er in Nederland gebeurt met de coronacrisis.”

Er is veel te doen geweest over de vraag of de verkiezingen wel eerlijk zouden verlopen. De meeste stemmers geloven van niet.

Een voorspelling: „De Democraten zullen zich echt niet bij de uitslag neerleggen, net zoals ze dat vorige keer met Clinton ook niet deden.” Iemand anders gelooft ook niet in fair play, maar dan door de Republikeinen: „Als Trump heeft gewonnen, dan weten we in ieder geval zeker dat het niet eerlijk is gegaan.”

De meeste respondenten vinden niet dat de VS een beter land is geworden onder Trump.

Het antwoord op de vraag of het land onder de vorige president Obama beter af was, laat een verdeeld beeld zien. De ene helft vindt van wel, de andere helft juist niet. Sommigen geven aan Obama nog steeds te missen. Anderen geloven dat onder Obama Amerika juist ’naar de verdommenis’ is gegaan. Een overduidelijke Trump-fan: „Als je naar de feiten kijkt, heeft hij gedaan wat hij heeft beloofd. Dat kunnen de meesten niet zeggen.” Een meerderheid vindt wel dat wij in Europa te negatief oordelen over Trump en zijn beleid. Veel respondenten geloven dan ook dat met name veel Nederlanders ’geïndoctrineerd’ zijn door de media en daardoor anti-Trump zijn. „Je wordt altijd aangekeken of je gek bent als je zegt dat Trump een goede president is.”

De meeste stemmers dat de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen van invloed zullen zijn op de politiek in Nederland. „Geen van beide kandidaten zal er iets van bakken. Nederland en Europa moeten zich losmaken van de VS.”